Após acidente, Lula tem agenda com Padilha e Celso Amorim no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira (21) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio da Alvorada. Lula não teria agenda para esta segunda e estaria em repouso após o acidente doméstico que sofreu no último sábado.

Após a reunião, Padilha esclareceu que foi um "despacho para discutir a agenda da semana". Ele mencionou estarem juntos, como de costume, na segunda-feira pela manhã.

Sobre a saúde de Lula, afirmou: “O presidente está muito ativo e em ótima forma. Se fosse presidente do Corinthians, não teria sido eliminado ontem. Ele está em contato direto com o ministro Mauro Vieira nos Brics e está bastante tranquilo.”

Lula deixou de viajar à Rússia no domingo (20/10) por causa do acidente.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)