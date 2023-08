Apagão no Brasil: Ministro aponta 'eventos' no Ceará e possivelmente na reserva do Xingu como causas

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (15), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esclareceu que o apagão ocorrido mais cedo teve origem em um "evento" no Ceará e, possivelmente, em outro local não identificado pelas autoridades até o momento.

Silveira declarou: "Houve um incidente que levou à interrupção no Norte e Nordeste e, conforme planejamento do Operador Nacional do Sistema (ONS), reduziu a carga nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste para evitar uma interrupção total nessas áreas."

"Um dos eventos identificados pelo ONS ocorreu na região Norte do Nordeste, mais especificamente no Ceará. O outro possível evento ainda não foi localizado pelo ONS", acrescentou o ministro.

De acordo com ele, esse segundo evento possivelmente aconteceu na área da reserva do Xingu.

Por volta das 15h desta terça-feira, o governo anunciou que o sistema de energia nacional foi restaurado após o apagão ocorrido no início do dia.

O ministro ainda não apresentou uma explicação detalhada sobre as causas específicas do apagão, apenas mencionou os dois "eventos".

"Os detalhes técnicos serão divulgados no momento apropriado. Estamos planejando fornecer essas informações nas próximas 48 horas."