André Mendonça é o relator de um dos pedidos de afastamento do ministro da Defesa

Um dos pedidos de afastamento do ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira de Oliveira será relatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Nas ação ajuizada por advogados é apontado possível crime de responsabilidade no relatório do Ministério da Defesa que “não exclui a possibilidade de fraude” nas eleições deste ano, mesmo sem apontar nenhuma evidência de tal. As informações são do Portal O Antagonista.

VEJA MAIS

Em outra ação, apresentada pelo deputado federal Marcelo Calero (PSD-RJ) no dia 11 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes ordenou, nesta quarta-feira (16), que a Procuradoria-Geral da República (PGR) analise a questão. Para Calero, Nogueira tem feito declarações sobre supostas fraudes no processo eleitoral, agindo em benefício do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. O parlamentar alega ainda que a permanência do ministro põe em risco a integridade física dos cidadãos, que seriam “incentivados quase que involuntariamente” a apoiar a ruptura constitucional brasileira.