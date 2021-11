André Marinho pede demissão após discussão com Jair Bolsonaro

André Marinho não faz mais parte da empresa Jovem Pan. Nesta quinta-feira (04), o humorista resolveu pedir demissão após ser protagonista de uma discussão com o presidente Jair Bolsonaro, na estreia do programa Jovem Pan News, como canal de televisão. As informações são do Metrópoles.

O desentendimento iniciou quando André citou a preocupação com o 'possível' retorno do PT ao poder e indagou Bolsonaro se "Rachador" tem que ir para cadeia, fazendo referência às acusações de 'rachadinha' na família do presidente.

Bolsonaro não gostou nada e logo retrucou: “Ô Marinho, você sabe que eu sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, está ok? Então, não vou aceitar provocação tua. E você recolha-se aí ao teu jornalismo. Não vou aceitar, senão, encerro a entrevista agora. Não vou aceitar”, respondeu o presidente.

“O teu pai (Paulo Marinho) é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo ou acabo a entrevista agora aqui. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro, eu decidi com o Flávio indicar teu pai para primeiro suplente, em confiança nele. Não tem mais conversa contigo”, disse o presidente.

Paulo Marinho rompeu com o Jair Bolsonaro em 2020, quando revelou que o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) disse ter recebido informações privilegiadas da Polícia Federal (PF) sobre Fabrício Queiroz.