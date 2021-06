Ambulantes esperam movimento maior no Centenário Centro de Convenções

A abertura das comemorações dos 110 anos da Assembleia de Deus, no Centenário Centro de Convenções, na avenida Augusto Montenegro, atraiu ambulantes, vendedores de churros, cachorro quente e lanches em geral, que apostaram na movimentação do público para aumentar o rendimento da semana. Às 19h05, no entanto, a expectativa dos trabalhadores ainda não havia sido cumprida.

"Acredito que daqui a pouco vai melhorar", afirmou Sérgio Lopes de Oliveira, morador do bairro da Pedreira. "Eu trabalho com churros e costumo vender dentro de eventos. Mas hoje estou aqui do lado de fora. Aos poucos as pessoas estão chegando", relatou.

Em uma tenda armada ao lado do Centro, a vendedora Soraya Cardoso contou que escolheu o dia para trabalhar quando soube que o presidente Jair Bolsonaro estaria presente. "Nos outros anos tinha mais gente nessa hora. Mas quando o presidente chegar com certeza vai aumentar (o número de pessoas)", concluiu.