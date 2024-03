Alexandre de Moraes nega devolução de passaporte de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento foi apreendido durante a Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF), que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado durante o antigo governo. A informação foi confirmada pelo Metrópoles e adiantada pelo blog do Camarotti, do G1.

A defesa de Bolsonaro solicitou ao STF a devolução do passaporte, buscando autorização para sua viagem a Israel entre os dias 12 e 18 de maio. Segundo os advogados, Bolsonaro foi convidado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para visitar o país.

O ministro Moraes acatou o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que recomendou a negação do pedido da defesa do ex-presidente. Em sua decisão, Moraes ressaltou que Bolsonaro não pode deixar o país enquanto a investigação da PF estiver em andamento.

"Como as diligências ainda estão em curso, é prematuro remover as restrições impostas ao investigado", afirmou Moraes.