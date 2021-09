Alexandre de Moraes manda bloquear contas e prender investigados por ameaças

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu solicitações da Procuradora-Geral da República e determinou série de medidas no âmbito de inquérito contra atos anti-democráticos marcados para o dia 7 de setembro. As informações são do 'O Dia'.

Entre as decisões, a Associação Nacional dos Produtores de Soja e e Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso não podem realizar saques nas contas bancárias. Ambas estão sob suspeita de financeirem movimentos contra a democracia. Segundo nota do gabinete do ministro, diversas chaves de PIX e contas bancárias ligadas a envolvidos nas associações foram bloqueadas.

O ministro Alexandre, também, acolheu a PGR no pedido de prisão preventiva contra Marcio Giovani Niquelatti, acusado de afirmar que há um grande empresário oferecendo dinheiro pela cabeça do ministro do STF, 'vivo ou morto'. O pedido também foi feito para Cassio Rodrigues de Souza, que ameaçou Alexandre de Moraes no Twitter, afirmando que agentes 'vão matar' Moraes e sua família.

VEJA MAIS