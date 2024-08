Alexandre de Moraes aumenta multa contra Elon Musk por desobediência judicial

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, aumentou o valor da multa aplicada à rede social X, pertencente ao bilionário Elon Musk, por descumprir a ordem judicial que determinava o bloqueio de nove perfis, incluindo o do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Inicialmente, a penalidade imposta pelo não cumprimento da decisão era de R$ 50 mil. Contudo, uma nova determinação sigilosa, emitida nesta semana, estabeleceu que a multa diária passará a ser de R$ 200 mil para cada perfil que permanecer ativo.

Na última terça-feira (13/8), a rede social X utilizou uma conta oficial para divulgar a decisão de Alexandre de Moraes sobre o bloqueio dos perfis, argumentando que "o povo brasileiro merece saber o que está sendo solicitado para nós".

Além disso, Moraes exigiu que a rede forneça informações detalhadas sobre os perfis, incluindo dados dos computadores, horários e países de onde as contas foram acessadas.

O senador Marcos do Val está sob investigação devido a suspeitas de envolvimento na tentativa de golpe de Estado no Brasil, que resultou na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro do ano anterior. Elon Musk, por sua vez, criticou publicamente Moraes, afirmando que as decisões do ministro são uma forma de censura e que não as acataria.