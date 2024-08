'É essencial que você vença pelo bem do país', diz Musk a Trump em conversa ao vivo no X

Mais de 15,6 milhões de usuários da plataforma X acompanharam, nesta segunda-feira (12.08), uma conversa entre os bilionários Elon Musk e Donald Trump, candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos. A transmissão ao vivo durou cerca de três horas. Os dois falaram sobre eleições e a situação política atual dos Estados Unidos. Eles também trocaram conselhos de campanha e de negócios.

“É essencial que você vença [as eleições presidenciais] pelo bem do país”, declarou Musk a Trump, na ocasião.

Marcada, inicialmente, para as 21h, no horário de Brasília, a conversa teve um atraso. Com a conexão instável, a plataforma parecia não suportar o alto número de internautas. Em seu perfil, Musk apontou para um possível ataque hacker. Cerca de 30 minutos depois, ele divulgou novamente o link da conversa, informando que o servidor aceitaria um número reduzido de pessoas.

"Este ataque em massa ilustra a oposição de muitas pessoas a simplesmente ouvir o que o presidente Trump tem a dizer", chegou a afirmar o dono da Tesla.

Usuário assiste a conversa empresário bilionário Elon Musk com o candidato presidencial republicano e ex-presidente dos EUA, Donald Trump, na rede social X, (REUTERS/Adam Gray)

Durante a conversa com o bilionário, Trump criticou a imigração ilegal e voltou a prometer "a maior deportação da história" dos Estados Unidos. Ele também falou sobre mudança climática.

"A maior ameaça não é o aquecimento global, onde o oceano vai subir um oitavo de polegada nos próximos 400 anos", disse Trump. "A maior ameaça é o aquecimento nuclear, porque temos cinco países agora que têm poder nuclear significativo, e não podemos permitir que nada aconteça com pessoas estúpidas como Biden".