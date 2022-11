Alepa instala Comissão para fiscalizar transporte fluvial no Pará

Durante sessão da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) desta terça-feira (22), foi instalada a Comissão Temporária Interna, de Estudo e Acompanhamento da qualidade, da segurança e da fiscalização do transporte fluvial de passageiros no Pará. Ela terá 120 dias de trabalho e será presidida pelo deputado Orlando Lobato (PSD).

De autoria de Carlos Bordalo (PT), o requerimento de criação foi apresentado no mês de setembro, após o naufrágio da embarcação "Dona Lourdes II" que partiu de um porto clandestino do município de Cachoeira do Arari, no Marajó, com destino à Belém. Na ocasião, 22 tripulantes morreram.

A empresa responsável pela embarcação é a M de Souza Navegações Ares, que pertence à Meire Ferreira de Souza, mãe de Marcos, o comandante do barco (Reprodução / MPPA)

De acordo com a Marinha do Brasil, até o primeiro semestre de 2022 foram registrados cerca de 60 problemas com embarcações, sendo 24 naufrágios, quatro acidentes com pessoas a bordo; sete encalhes; quatro incêndios e de embarcações à deriva; 11 abalroamentos; uma colisão; e cinco quedas de pessoas nas águas.

“Nós queremos fazer um diagnóstico das condições de segurança das embarcações, do processo de licenciamento, identificar porque tantas embarcações transitam de forma clandestina, sem o controle dos órgãos de fiscalização. O cidadão paraense tem que ser protegido e para tanto nós cumpriremos o nosso dever como parlamento do Estado”, declarou Bordalo.

Para o presidente Orlando Lobato, é importante que a Comissão trate das embarcações clandestinas, sucateadas e ilegais que trafegam nos rios paraenses. "Essas embarcações colocam em risco a vida de paraenses que não possuem outra forma de se transportar. Olhando para o Estado todo, não apenas para o Marajó, a gente percebe a necessidade do melhoramento da logística fluvial, não apenas nas frotas, mas também na qualificação dos trabalhadores do setor”, disse na tribuna.

Compõem a equipe de investigação os deputados: Bordalo, membro nato por ser o autor; Orlando Lobato (PSD), presidente; Martinho Carmona (MDB); Gustavo Seffer (PSD); Alex Santiago (PP); Ana Cunha (PSDB); Dirceu Ten Caten (PT); Cilene Couto (PSDB); Vanderlan Quaresma (MDB); Luth Rebelo (PP); Thiago Araújo (Cidadania) e Dra. Heloísa (PSDB).

Projetos aprovados

Na sessão de hoje, os deputados aprovaram 11 Projetos de Leis (PL). Entre eles, o PL 44/2022 de autoria do deputado Miro Sanova (PDT), que declara o Clube de Futebol para Cegos do Pará como entidade de utilidade pública.

O parlamentar justifica que cada vez mais é necessário buscar mecanismos de incentivo ao esporte, especialmente quando se trata da prática esportiva por parte das pessoas com deficiência. "O Clube de Futebol para Cegos do Pará têm executado um excelente trabalho na promoção de trabalhos filantrópicos e promoção da acessibilidade ao esporte de todo o Estado do Pará”, defendeu Sanova.

Proposta por Luth Rebelo (PP), o PL 157/2022 que declara a Associação Baionense de Pescadores Artesanais Esportivos Agroextrativistas (ABPPAEAE), com sede no município de Baião, como de utilidade pública também foi aprovada. O deputado afirmou que a entidade "presta relevantes serviços sociais promovendo e prestando apoio, orientação no auxílio doença, aposentadoria, benefício e assinatura de seguro defeso no município de Baião".

A plenária também aprovou o PL 179/2022, de autoria do Chamonzinho (MDB) que concede o mesmo título à Associação dos Feirantes e Ambulantes da Folha 28, que tem sede e foro no município de Marabá, no sudeste do Pará. "A entidade desempenha relevante papel social, visando à defesa e garantia dos direitos sociais não apenas de seus associados, mas entendendo-se aos seus familiares e à coletividade em geral, no exercício de atividades filantrópicas e de serviços sociais aos mais vulneráveis, dentre outros relevantes objetivos e finalidades, ações e atividades, de caráter ampliado e permanente", ressaltou.

Outro aprovado foi o PL 82/2022 de Bordalo (PT), que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de racismo no Pará. O racismo a partir da aprovação da Lei n° 7.716/89 - define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor – tornou-se um crime imprescritível e inafiançável, passando a receber um tratamento rigoroso do ordenamento jurídico brasileiro. A Lei define como crime o ato de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.