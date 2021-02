Alepa inicia trabalhos com prestação de contas do governador Helder Barbalho

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) iniciou os trabalhos nesta terça-feira (2) com a leitura da mensagem ao parlamento estadual feita pelo governador Helder Barbalho (MDB), que parabenizou o início da gestão do deputado Chicão (MDB) como presidente da Casa e detalhou dados do governo estadual em 2020. A sessão solene, com início às 10h, reuniu no Plenário Newton Miranda 38 dos 41 deputados. Faltaram apenas os parlamentares Martinho Carmona (MDB), Fábio Freitas (Republicanos) e Marinor Brito (PSOL), que está em tratamento para covid-19.

Helder dividiu seu pronunciamento entre áreas estratégicas, com destaque para os investimentos em saúde da ordem de mais de 15% do orçamento próprio do Estado, as estatísticas da segurança pública e os índices relacionados a emprego. Conforme determina o regimento interno da Alepa, após a mensagem do governador, foram abertos tempos de 10 minutos para o parlamentar representante da oposição e outro para a liderança do governo. Representando o primeiro grupo, o deputado Eliel Faustino (DEM) destacou a necessidade de maior proximidade entre o Executivo e o Legislativo. Já a deputada Cilene Couto (PSDB), líder do governo, exaltou os números do combate à pandemia apresentados por Helder.

“Em dois anos de governo, superamos resultados que, no mínimo, há décadas não eram alcançados”, declarou o governador, na abertura do pronunciamento. Na segurança pública, o Pará foi o estado que mais reduziu crimes violentos no Brasil no ano de 2020, segundo Helder, que utilizou como parâmetro dados do Monitor da Violência, ferramenta criada pelo portal de notícias G1, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

“O Pará, dentre todos os estados da federação, foi o que obteve maior avanço no combate à violência, expressos na sistemática redução dos indicadores de criminalidade. Reduzimos em 47% o número de mortes de agentes de segurança, em 23% o número de roubos, em 23% o número de latrocínio, em 20% o registro de homicídios e em 20% o registro de crimes violentos letais e intencionais, em relação às reduções já alcançadas em 2019”, declarou.

Ainda na área de segurança, o governador argumentou que os números foram resultados do aumento do efetivo de agentes dos órgãos públicos, além de investimentos em equipamentos, aparelhamentos, veículos novos, totalizando R$ 70,8 milhões para o Sistema de Segurança Pública do Pará.

“Destaco importantes compromissos de campanha que assumi e cumpri na área da segurança que foi o aumento salarial de 4,5% para militares, 3% para Polícia Civil, a majoração do risco de vida para 100% aos peritos do Centro de Perícias Científicas e aos agentes de fiscalização de trânsito. Além da realização de concursos públicos, perfazendo 5139 novas vagas abertas para Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária”, completou.