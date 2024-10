Alepa homenageia Adenirson Lage em cerimônia voltada a cerimonialistas paraenses

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza nesta quinta-feira (31.10) a primeira sessão solene pelo “Dia Nacional do Cerimonialista”, comemorado em 29 de outubro. Entre os homenageados está Adenirson Lage (in memorian), que por décadas atuou como colunista social do Jornal Amazônia, do Grupo Liberal.

A Sessão Solene, inédita na Casa Legislativa, foi solicitada pelo deputado Erick Monteiro e aprovada por unanimidade no Plenário Newton Miranda. Cerca de 50 profissionais do estado serão homenageados. A cerimônia terá início às 10h, no auditório João Batista.

Serão agraciados profissionais que contribuíram com seus serviços à sociedade paraense. Entre eles, estão os que integram a Confraria de Cerimonialistas do Pará e também do Brasil, além de servidores que atuam no cerimonial da própria Alepa, do governo do Estado e de prefeituras municipais, entre outros órgãos e entidades.

Serviço:

Sessão solene pelo “Dia Nacional do Cerimonialista”, na Alepa

Nesta quinta-feira (31), às 10h

Auditório João Batista, na rua do Aveiro, na Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha, em Belém.