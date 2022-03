Alepa aprova em redação final projeto que proíbe concurso público para formação de cadastro reserva

Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovaram em redação final, na sessão desta terça-feira (15), o projeto de lei nº 312/2019, de autoria do deputado Eliel Faustino (DEM), que proíbe a realização de concurso público exclusivamente para cadastro reserva. A proposição é referente à todo certame no âmbito da administração direta e indireta do Estado, e deixa de fora apenas a formação de cadastro reserva para concursos que tenham número de candidatos aprovados excedente aos cargos a serem ocupados.

De acordo com Eliel, se cria uma expectativa irreal com o concurso feito somente para cadastro reserva, e lembrou que o Supremo Tribunal Federal determinou que, uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria administração e, portanto, um direito à nomeação titularizada pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

“Entretanto, quanto aos editais que preveem formação de cadastro reserva, o entendimento do STF é que não há direito subjetivo à nomeação, conforme o Agravo Regimental MS-AgR 31.790/DF. Tal entendimento levou diversas instâncias da administração pública a optarem pela adoção de concursos em que não se divulgam as vagas efetivamente necessárias aos órgãos demandantes, levando à mera geração de um cadastro que poderá OU não ser acionado para a nomeação de servidores. Além da insegurança gerada nos cidadãos que realizam o certame, essa situação gera consequências esdrúxulas, corno a existência de concursos que, nos dois anos de sua vigência, não nomeiam ninguém”, justificou o deputado, lembrando que alguns concursos chegam a perder a validade sem que haja nomeações.

Na sessão desta terça-feira, em que foram aprovados todos os projetos de lei em redação final, também foi apreciado o PL nº 287/2020, de autoria da deputada Paula Gomes. A matéria dispõe sobre a realização de exames preventivos oncológicos de servidores públicos no estado. De acordo com a justificativa da deputada, dados extraídos do sítio do Instituto Nacional de Câncer - INCA, relativos ao ano de 2020, informam que o câncer na próstata apresenta 65.840 casos, representando 69,2% da população masculina.

“As mulheres registraram 66.280 casos de câncer de mamas no ano de 2020, perfazendo 29,7% e 16.710 casos de câncer no colo de útero, isto é, 7,5%. Neste sentido, torna-se cada vez mais necessário que se implementem medidas de atenção à saúde, incentivando a realização de exames preventivos oncológicos anuais, já que, conforme se tem conhecimento, quanto mais cedo for a descoberta da doença, maiores são as chances de êxito no tratamento aplicado aos casos”, afirmou a deputada.

Paula acredita que é preciso facilitar a realização de exames preventivos, permitindo a falta remunerada do servidor público, “para que disponha de um dia inteiro para dar atenção à realização de seu exame com tranquilidade, já que estes também nunca são realizados na hora marcada”, concluiu.

Outro projeto aprovado durante a sessão foi o de autoria do parlamentar Adriano Coelho (PL º 39/2021). A proposição estabelece o direito a passe-livre no transporte público municipal e intermunicipal para um segundo acompanhante de pessoa com transtorno do Espectro Autista. Para o deputado, por mais que as políticas de proteção e garantia de direitos a este público tenham avançado, o dia a dia das famílias que têm pessoas com TEA ainda é desafiador. Por conta do comportamento, que pode apresentar déficit na comunicação social ou interação social e padrões restritos e repetitivos, o parlamentar afirma que é importante manter alguém da confiança do autista sempre por perto, e justifica a matéria na necessidade de inclusão das pessoas com TEA na sociedade;

“O autista tem direito assegurado aos assentos no transporte público previsto no decreto municipal nº 5133/2006, direito que se estende ao seu acompanhante dependendo do grau de autismo que a pessoa apresente. O que estamos propondo é que esse direito contemple um segundo acompanhante, considerando as diversas possibilidades de impedimento do primeiro”, justificou Adriano.

Também foi aprovado um projeto de lei voltado para as políticas de garantia de direitos do gênero feminino. O Projeto de Lei nº 138/2021, de autoria da deputada Diana Belo, institui o "Dia Estadual de Mobilização e Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no ambiente de trabalho no Estado do Pará". A data tem como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar o assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho como forma de disciplinamento, punição ou por qualquer motivação e pretexto.

“Serão realizadas, no Estado do Pará, ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, visando o enfrentamento ao assédio sexual contra mulheres no ambiente de trabalho”, declarou a deputada.