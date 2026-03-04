Alcolumbre: Se Lula desejar uma conversa, ele deve me procurar

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira, 4, que cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) procurá-lo para uma conversa.

"A gente espera ser chamado por todas as pessoas que a gente tem respeito e consideração. Da mesma maneira que quando eu desejei, em outras oportunidades, conversar pessoalmente com o presidente da República, eu o procurei. É legítimo, inclusive, que se ele desejar falar comigo, ele deve procurar, para podermos continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os Poderes", declarou o senador a jornalistas.

A declaração vem em um momento em que o governo tenta destravar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Alcolumbre disse também não haver data para a votação da indicação de Otto Lobo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).