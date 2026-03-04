Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alcolumbre: Se Lula desejar uma conversa, ele deve me procurar

A declaração vem em um momento em que o governo tenta destravar a indicação do advogado-geral da União a uma vaga no STF

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira, 4, que cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) procurá-lo para uma conversa.

"A gente espera ser chamado por todas as pessoas que a gente tem respeito e consideração. Da mesma maneira que quando eu desejei, em outras oportunidades, conversar pessoalmente com o presidente da República, eu o procurei. É legítimo, inclusive, que se ele desejar falar comigo, ele deve procurar, para podermos continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os Poderes", declarou o senador a jornalistas.

A declaração vem em um momento em que o governo tenta destravar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Alcolumbre disse também não haver data para a votação da indicação de Otto Lobo à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ALCOLUMBRE/LULA/CONVERSA/COMENTÁRIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Alcolumbre: Se Lula desejar uma conversa, ele deve me procurar

A declaração vem em um momento em que o governo tenta destravar a indicação do advogado-geral da União a uma vaga no STF

04.03.26 19h58

política

Um mês após anúncio, Caiado ainda não se filiou e quer que PSD antecipe escolha do candidato

O presidente do PSD, até aqui, tem dado declarações de que a decisão será tomada até 15 de abril

04.03.26 19h32

socorrido

'Sicário' de Vorcaro tentou se matar na sede da PF em Minas

Do latim "Sicarius", homem da adaga, o apelido "Sicário" não era apenas simbólico para Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão

04.03.26 18h53

investigação

Jamais quis ameaçar jornalistas, diz Vorcaro após afirmar querer 'dar um pau' em Lauro Jardim

Mensagens reveladas no âmbito das investigações da Polícia Federal (PF) apontam que ele pediu a um homem que o jornalista Lauro Jardim fosse agredido em um assalto forjado

04.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda