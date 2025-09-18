Capa Jornal Amazônia
Alcolumbre diz que projeto alternativo à anistia está pronto, mas vai esperar decisão da Câmara

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou ao Estadão/Broadcast que o texto que pretende apresentar como alternativa à anistia está "pronto", mas disse que esperará uma decisão da Câmara dos Deputados para tomar uma decisão sobre o tema. "Vou esperar o que a Câmara vai decidir primeiro. O texto (alternativo) está pronto, mas vou esperar lá", disse.

Questionado se poderia apresentar o projeto nas próximas semanas, respondeu: "Vou esperar para decidir. Se resolverem ou não resolverem, na semana que vem, vou tomar uma decisão".

Alcolumbre pretende apresentar um projeto que permitirá a redução das penas pelo 8 de Janeiro, mas não anistiar as condenações. A medida é rejeitada pela oposição, já que não livraria da pena o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, chamou a proposta de Alcolumbre de "meia bomba" e afirmou que insistirá em uma anistia ampla, geral e irrestrita. Alcolumbre tem demonstrado, porém, resistência a pautar um projeto sob essas condições.

