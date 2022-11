Alckmin anuncia nesta terça (22) parlamentares que farão parte da equipe de transição

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou em uma publicação no Twitter que irá anunciar nesta terça-feira (22) os nomes dos parlamentares que farão parte da equipe de transição do governo. As informações são do portal G1 Nacional.

Além dos parlamentares, Alckmin disse que também serão anunciados os responsáveis por analisar a gestão do governo Bolsonaro e produzir relatórios "com recomendações para recuperarmos as políticas públicas do país", a pedido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).