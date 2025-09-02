Capa Jornal Amazônia
Advogado de defesa de Garnier diz gostar de Bolsonaro e Moraes ao mesmo tempo

O advogado Demóstenes Torres já foi senador e foi cassado por quebra de decoro parlamentar por suposta ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira

Estadão Conteúdo

O advogado Demóstenes Torres, da defesa de almirante Almir Garnier, elogiou o presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, e disse que o tem como "ídolo". Ele também disse adorar Bolsonaro e Alexandre de Moraes ao mesmo tempo.

Demóstenes, que já foi senador de 2003 a 2012 e foi cassado por quebra de decoro parlamentar por suposta ligação com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, citou uma publicação sua com elogios a Zanin.

Disse que o ministro, enquanto advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, conseguiu o "maior sucesso na República" e "elaborou teses, insistiu, debateu e ao fim obteve êxito". Segundo ele, Zanin "acreditou ininterruptamente no personagem e na causa".

VEJA MAIS

image Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet
A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

image Advogado de Mauro Cid chama Luiz Fux de 'simpático e atraente' durante julgamento no STF
Advogado de defesa do ex-ajudante de Bolsonaro foi o primeiro a falar na tarde desta terça-feira, 2

"Quero repetir isso porque eu escrevi quando ainda era advogado. Quando o Supremo acolhe uma boa tese, os ministros não estão agindo de ofício, estão sendo provocados. E vossa excelência soube buscar esse apogeu na advocacia. Isso talvez tenha facilitado, ou melhor, o indicado para ocupar esse altíssimo posto no Supremo Tribunal Federal", declarou.

"O novo advogado que sou tem como ídolo uma pessoa com a sua índole, o seu caráter e o seu trabalho", disse.

Demóstenes fez reverências a todos os ministros da Primeira Turma do STF. Ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, disse que ele foi o primeiro lugar em concurso e que, à época, o admirava junto com outros colegas do Ministério Público. Afirmou, ainda, que Moraes "tinha um destino iluminado". Também saudou os ministros Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

