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Política

ACP propõe reordenação do centro comercial de Belém e cobra atualização do Plano Diretor

Presidente da entidade, Isan Anijar, anunciou novidades da instituição durante almoço com a imprensa

Gabi Gutierrez
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Em Belém, encontro na sede da Associação Comercial do Pará (ACP) mobilizou lideranças de segmentos econômicos como Comércio, Indústria e Serviços (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Durante reunião do corpo diretor da Associação Comercial do Pará (ACP) com a imprensa, realizada nesta quarta-feira (29), o presidente da entidade, Isan Anijar, reforçou a articulação com a Prefeitura de Belém para avançar em pautas consideradas estratégicas para o desenvolvimento urbano e econômico da capital. Entre os principais pontos estão a reordenação do centro comercial e a atualização do Plano Diretor Urbano (PDU), que está vencido desde 2018.

Segundo Anijar, a ACP busca atuar em parceria com o poder público municipal para impulsionar mudanças estruturais na cidade. “A gente quer fazer, junto com a Prefeitura e com os órgãos competentes, um trabalho para ajudar o governo municipal para que o centro comercial tenha um momento revolucionário de reordenação urbana”, afirmou.

O presidente também chamou atenção para a defasagem do Plano Diretor, instrumento que orienta o crescimento urbano e estabelece regras para construções e ocupação do solo. De acordo com ele, a versão atual não contempla adequadamente temas como sustentabilidade ambiental. “Estamos há oito anos com o Plano Diretor vencido, e ele sequer previa de forma consistente questões fundamentais, como o meio ambiente. Isso precisa ser atualizado para garantir qualidade de vida e desenvolvimento ordenado”, destacou.

Além das pautas urbanas, Anijar enfatizou a importância da integração entre diferentes setores — empresarial, político e institucional — como caminho para o crescimento do estado. “É fundamental essa conexão do empresário com o poder público, com o Judiciário. Parece que cada um puxa para um lado, quando, na verdade, todos buscam equilíbrio e resultados. Se conseguirmos alinhar isso, o Pará tem muito a crescer”, disse.

A reunião também abordou iniciativas internas da ACP para fortalecer o vínculo com seus associados. Uma delas é o lançamento de uma loja institucional, prevista para inauguração até o dia 10 de maio, no quinto andar da sede da entidade, com produtos personalizados como guarda-chuvas, bonés e garrafas térmicas. A proposta, segundo o presidente, é estimular o sentimento de pertencimento entre os empresários.

Outro destaque foi a articulação com associações comerciais do interior do estado, por meio da Federação das Associações Comerciais do Pará (Faciapa). A entidade reúne mais de 60 associações e, segundo Anijar, tem potencial para impulsionar ações conjuntas, respeitando as demandas específicas de cada região. Um exemplo citado foi a organização de eventos gastronômicos em municípios paraenses, em parceria com lideranças locais.

Ao compartilhar sua trajetória como empresário, Anijar também ressaltou que os desafios enfrentados no setor são comuns e podem ser superados com troca de experiências e organização coletiva. “Eu achava que os problemas eram só meus, mas são de todos. Quando a gente entende isso, começa a encontrar soluções. Isso traz uma palavra muito importante: paz”, concluiu.

A ACP também será homenageada nesta quinta-feira (30), em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em celebração aos 207 anos da instituição.

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