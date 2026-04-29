Jorge Messias tem indicação ao STF aprovada na CCJ do Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (29), a indicação de Jorge Messias, atual Advogado-Geral da União (AGU), para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A votação agora segue para o plenário da Casa.

O nome de Messias para o STF foi proposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ocupará a cadeira que será deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso.