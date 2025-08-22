ACM Neto 41% e Jerônimo tem 34% na disputa pelo governo da Bahia, aponta Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (22) mostra que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), corre risco de perder a disputa pela reeleição em 2026. O petista aparece em segundo lugar nas intenções de voto e enfrenta queda na avaliação de governo.

Atualmente, 59% dos baianos aprovam a gestão de Jerônimo, enquanto 33% desaprovam. Outros 8% não souberam ou não responderam. Em julho deste ano, o governador tinha 63% de aprovação e 32% de desaprovação.

Na corrida eleitoral, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) lidera com 41% das intenções de voto. Jerônimo aparece em seguida, com 34%. O atual governador está em seu primeiro mandato e pode disputar mais quatro anos à frente do Executivo estadual em 2026. O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), seu padrinho político, é cotado para concorrer ao Senado, enquanto o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), deve disputar a reeleição.

Em fevereiro, 50% dos entrevistados diziam que Jerônimo merecia um segundo mandato, contra 44% que discordavam. Hoje, os números estão empatados: 48% a favor e 48% contra.

Entre as áreas avaliadas, a infraestrutura é a mais bem vista: 45% consideram positiva, 32% regular e 23% negativa. Já a segurança pública é o maior ponto de desgaste, com 45% de avaliação negativa, 26% regular e 29% positiva.

A queda também se repete em outros setores. Na educação, a avaliação positiva caiu de 54% em julho para 41% agora. Na saúde, a percepção negativa subiu de 27% para 39% no mesmo período.

A Polícia Militar da Bahia aparece entre as mais letais do país, segundo o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. A corporação registrou a segunda maior taxa nacional, com 40,6 mortes por 100 mil habitantes — atrás apenas do Amapá, com 45,1.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.200 eleitores baianos com 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.