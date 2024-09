‘A culpa é sempre de quem é agredido’, diz Pablo Marçal após receber alta hospitalar

O candidato à prefeitura de São Paulo e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) deixou o Hospital Sírio-Libanês na manhã desta segunda-feira (16/9), após ser agredido pelo concorrente José Luiz Datena (PSDB) com uma cadeira.

O episódio aconteceu durante um debate promovido pela TV Cultura, na noite do último domingo (15/09). Durante a saída do hospital, Marçal rebateu as críticas de quem aprovou o comportamento de Datena, e disse que “a culpa é sempre de quem é agredido”. Ele afirmou ainda que “O povo tem os governantes que merece”.

O ex-coach destacou que vai pedir a cassação do registro da candidatura de Datena. O candidato do PRTB também comparou a agressão de que foi vítima com os atentados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao americano Donald Trump.