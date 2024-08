Em quem votar? Confira 6 dicas para conhecer o perfil dos candidatos nas Eleições 2024

Com a proximidade das eleições municipais de 2024, a importância do voto se torna um tema central pelo poder de transformar realidades em nível local e nacional. Este ano, os eleitores brasileiros escolherão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Para decidir entre tantas opções, confira seis dicas que podem auxiliar na escolha.

1. Pesquise o histórico dos candidatos

Investigue as carreiras, atuação profissional, histórico de vida e conduta das pessoas que estão concorrendo perante a sociedade e a Justiça. Verifique se já ocuparam cargos políticos anteriormente e quais foram suas realizações.

2. Escolha fontes de informação confiáveis

Para evitar notícias falsas, prefira fontes oficiais e meios de comunicação confiáveis. Consulte os sites da Justiça Eleitoral, como a página de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DivulgaCandContas, além dos portais de notícias do TSE e dos tribunais regionais eleitorais (TREs). A página Fato ou Boato é outra fonte para checagem de informações.

3. Saiba o que os candidatos propõem

Identifique os valores e princípios que considera importantes e veja se os candidatos os defendem. Os planos de governo estão disponíveis no DivulgaCandContas.

4. Entenda as funções de cada cargo

Para avaliar as promessas dos candidatos, é importante conhecer as funções de um prefeito, vice-prefeito e vereador. Isso permite perceber se as propostas são realistas e viáveis.

5. Confira a arrecadação e os gastos de campanha

Os candidatos e partidos podem utilizar o Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral). Verifique os critérios para distribuição desses recursos e se as normas eleitorais quanto ao repasse para candidaturas de mulheres e pessoas negras estão sendo cumpridas. O DivulgaCandContas fornece informações sobre doadores, fornecedores, dívidas de campanha e comparativos entre candidaturas.

6. Acompanhe as propagandas eleitorais

No rádio, na televisão e na internet, por meio do horário eleitoral gratuito e dos debates, bem como nas ruas, é importante acompanhar as propagandas eleitorais. Essa é uma oportunidade mais acessível para conhecer melhor os candidatos e suas propostas.