Eleições 2024: saiba quanto vai ganhar o novo prefeito eleito de Belém

No próximo dia 6 de outubro, mais de 6 milhões de eleitores paraenses vão às urnas para decidir os nomes das pessoas que irão comandar as prefeituras dos 144 municípios do Pará. Conhecer mais sobre a função do chefe do Poder Executivo municipal e quanto é o salário de um prefeito pode ser muito útil na hora de escolher o candidato no qual pretende votar.

A Constituição Federal prevê que os salários dos prefeitos de cada município devem ser definidos por meio do Poder Legislativo - nesse caso as Câmaras de Vereadores - por isso os valores mudam de uma cidade para a outra. No entanto, o subsídio mensal dos chefes do Executivo não pode ultrapassar os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2024 foram fixados em R$ 44 mil.

Belém está em 15° lugar no ranking da remuneração dos prefeitos das capitais brasileiras, com o valor estipulado é de R$ 18.591,92 mensal. Ocupando o primeiro lugar da lista está a cidade de Aracaju (SE), com salário de R$ 36.995,39. Já o menor valor pago ao líder do Executivo municipal é o da capital do Acre, Rio Branco, que é de R$ 10.419,16.

Um levantamento realizado pelo Grupo Liberal nos portais da transparência verificou os salários dos três maiores colégios eleitorais do estado, depois da capital, Belém. Em Ananindeua, na Região Metropolitana, o salário do prefeito é de R$ 12 mil; em Santarém, na região Oeste, o valor fixado é de R$ 20.042,34; Já em Parauapebas, no Sudeste paraense, a remuneração é de R$ 24.098,03.

Como ter acesso aos dados

Qualquer cidadão pode ter acesso aos gastos com funcionários públicos pelas prefeituras, além de consultar a receita e as despesas totais, gastos com fornecedores, valores voltados à execução de projetos, programas e ações governamentais.