46 mil paraenses já negociaram dívidas no 'Desenrola Brasil'

Mais de 46 mil e 200 paraenses já realizaram acordos na Faixa 1 do programa “Desenrola Brasil”, de outubro do ano passado a fevereiro de 2024. O total dos valores negociados ultrapassa a marca de R$30,9 milhões de reais e contempla dívidas de até R$20 mil de pessoas que ganham até dois salários mínimos.

Em Belém quase 16 mil pessoas realizaram o refinanciamento de dívidas pelo programa, registrando um valor de R$10,62 milhões negociados por meio de 36.181 contratos. A capital paraense é uma das cidades com maiores índices de negociação.

Somados, os débitos no estado chegavam ao montante de R$223,18 milhões de reais. Com a aplicação dos descontos, o valor caiu para R$30,97 milhões. Do total, R$ 5 milhões foram quitados à vista e R$25,96 milhões para pagamento de forma parcelada.

A Faixa 1 é voltada para pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único de Programa Sociais (CadÚnico) e engloba dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 que não ultrapassem o valor de R$20 mil cada.

São Paulo é o estado com o maior número de negociações na Faixa 1, com uma diminuição de R$2,3 bilhões em dívidas para R$ 305 milhões. As negociações movimentaram 900 mil contratos e beneficiaram 400 mil pessoas.

Trinta municípios, de 20 estados, respondem por 38% das negociações na Faixa 1, o que corresponde a R$468,59 milhões. Depois da capital paulista, aparecem Rio de Janeiro (R$ 52,1 milhões e 73.525 pessoas), Brasília (R$ 31,3 milhões e 39.190 pessoas), Manaus (R$ 28,6 milhões e 30.190 pessoas) e Fortaleza (R$ 24,7 milhões e 34.218 pessoas). O valor total de todas as capitais passa de R$423,29 milhões, que corresponde a 550.260 pessoas beneficiadas.

Além de Belém, as cidades de Salvador, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Recife, Guarulhos, Goiânia, Porto Velho, Porto Alegre, Cuiabá, João Pessoa, Teresina, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Luís, Uberlândia, Campinas, São Gonçalo, Osasco, Maceió, Natal, São Bernardo do Campo, Contagem e Feira de Santana completam a lista das que mais registraram acordos.

Desenrola Brasil

Até agora 12 milhões de pessoas já participaram do programa, representando um total de R$ 35 bilhões renegociados, referentes a 17 milhões de dívidas, considerando todas as faixas e as negociações feitas diretamente com bancos e pela plataforma. Os descontos médios são de 83%, com alguns casos chegando a 96%, com pagamento à vista ou parcelado sem entrada e até 60 meses para pagar.

Pessoas que estão incluídas nos critérios da Faixa 1 podem buscar a negociação até o dia 31 de março, diretamente por meio do site oficial ou pelo site da “Serasa Limpa Nome”, que direciona os usuários para a página do Desenrola. Dessa forma, é possível consultar as dívidas e fazer os pagamentos nas condições do programa, sem necessidade de um outro login.

Além disso, quem tem o perfil “Bronze” no GOV.BR agora pode parcelar as dívidas renegociadas. Antes da possibilidade de parcelamento para essas contas mais básicas, em média, 19% das negociações diárias eram feitas por pessoas que tinham esse perfil e só podiam pagar o valor negociado à vista.

Do fim de janeiro até agora, 40% das negociações feitas diariamente são por usuários com conta bronze – pagamentos à vista e parcelado.