'Zé Pequeno' é morto a tiros na porta de casa no sudeste do Pará

Elton Rodrigues Filipe, de 19 anos, foi morto a tiros, na porta da casa onde vivia, no município de Redenção, no sudeste do Pará. O jovem foi alvo de diversos disparos de arma de fogo efetuados por dois homens, que até a publicação desta reportagem, não haviam sido identificados. O crime ocorreu no bairro Morada da Paz, por volta das 20h30 do último sábado (27), e deixou moradores da localidade em pânico.

Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, os algozes chegaram em um automóvel branco, sem placa identificada, e dispararam várias vezes contra ele. Sem chance para defesa ou fuga, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos fugiram após o assassinato sem deixar rastros.

A vítima era chamada popularmente pelo apelido "Zé Pequeno". Segundo um familiar de Elton, o rapaz também era usuário de entorpecentes. Não há informações se a vítima tinha passagem pela polícia.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Redenção, que ainda analisa possíveis motivações para o caso.