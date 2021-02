'Vovô do tráfico' é preso em flagrante vendendo crack em bar

Um idoso de 76 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na madrugada deste sábado (20), por volta das 3 horas da manhã. Ele foi flagrado comercializando entorpecentes do tipo crack no bar em que possui, no centro da cidade. A prisão foi realizada no município de Uruará, no sudoeste paraense.

Conforme informações da Polícia Civil, uma denúncia anônima indicou que ocorria uma grande circulação de usuários de drogas durante a madrugada, em um bar localizado atrás do Mercado Municipal. Foi então que a equipe de plantão da Polícia Civil seguiu até o local e constatou uma atitude suspeita de um casal: eles entraram e saíram do local várias vezes, o que despertou a atenção dos agentes civis.

Os policiais, então, entraram no estabelecimento e, após revista autorizada pelo proprietário, encontraram 18 papelotes de crack dentro de uma gaveta e também uma quantia de R$900 em dinheiro.

O idoso, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, recebeu voz de prisão. Tanto ele quanto o casal em atitude suspeita foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Uruará para os procedimentos cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.