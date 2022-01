Virada em Santarém registrou morte, prisões, capotamento, fogo em poste e queda de árvores

As equipes de plantão na 16ª Seccional de Polícia Civil, na sede da Polícia Militar e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tiveram uma virada de ano movimentada no município de Santarém, no oeste do Pará, isso porque muitas ocorrências foram registradas. Com informações do G1 Santarém.

Na noite de sexta-feira (31) e madrugada deste sábado (1º), de acordo com o delegado Kleidson Castro, dois homens foram presos em flagrante, sob a acusação de cometerem assaltos na área do Santarenzinho.

O delegado Kleidson Castro informou que na delegacia houve registro de assaltos e furtos. Ele também informou um caso de violência doméstica. "Infelizmente o abuso do álcool, novamente, causou diversas práticas de crime. Com relação a esses casos, dois homens foram presos e autuados em flagrante, foram arbitradas fianças no valor de cinco salários mínimos, que ainda não foram recolhidos e aí eles vão ser encaminhados ao presídio", disse o delegado.

No total, quatro homens foram presos durante o plantão, na virada de sexta para este sábado (1º). Um balanço considerado "tranquilo", segundo o delegado, em virtude do grande número de festas que aconteceram no município.

CAPOTAMENTO, QUEDA DE ÁRVORE E MORTE

Durante a madrugada, também houve um capotamento na estrada que liga Santarém a Alter do Chão, na rodovia Everaldo Martins. O acidente envolveu um carro branco, e ocorreu na comunidade Campo Novo. Não há informações de vítimas deste acidente.

Neste trecho do registro do capotamento, já perto da comunidade Cucurunã, uma árvore caiu e ocupou uma das pistas da rodovia. Até o fim da manhã deste sábado, a árvore não havia sido retirada do local. Na comunidade São Raimundo, também na PA-457, estilhaços de veículos e vidro podiam ser vistos jogados na pista.

Um homem morreu na madrugada deste sábado, após ser atingido na cabeça pela tampa de uma caçamba. O acidente aconteceu no bairro Conquista. A equipe do Samu foi acionada, mas quando chegou ao local, o homem já tinha morrido. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal.

Os órgãos de segurança também registraram um princípio de incêndio em um poste no cruzamento da Mendonça Furtado com a Turiano Meira, no bairro Santa Clara. O semáforo apagou, após o ocorrido.