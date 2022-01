VÍDEO: Virada de ano teve carro atolado, furto e muito lixo na praia do Atalaia, em Salinópolis

O ano novo começou com problemas que são antigos nas festas de Réveillon, em Salinópolis, no nordeste paraense. Em vídeos gravados na praia do Atalaia, neste final de semana, pelos banhistas e publicados nas redes sociais, é possível observar uma sequência de transtornos causados para os motoristas e também ao meio ambiente.

Uma das imagens mostram, pelo menos, sete carros atolados e quase sendo ‘engolidos’ pela maré alta. O vídeo chama atenção para o momento em que uma caminhonete branca aparece sendo saqueada por um grupo de homens. Eles fingem estar empurrando o veículo para retirá-lo da água, mas, segundo o homem que narra o vídeo, estariam furtando vários pertences da caminhonete.

O flagrante mostra, ainda, quando um dos homens consegue furtar uma bolsa rosa de dentro do carro. Ele aparece caminhando com o objeto, para possivelmente escondê-lo. Pessoas que observaram a ação criminosa relataram que tentaram acionar a polícia, mas, naquele momento, não encontraram nenhuma viatura.

Procurada, a Polícia Civil informou que, até o momento, não tem registro sobre o caso. A instituição ressaltou sobre a importância da formalização da ocorrência na delegacia do bairro ou por meio da Delegacia Virtual (www.delegaciavirtual.pa.gov.br), para que a denúncia seja investigada.

Lixo

Outro problema que as imagens denunciam é a grande quantidade de lixo despejada na praia. São dezenas de garrafas, latas de bebidas e sacos plásticos poluindo o meio ambiente. “Olha a imensidão de sujeira que deixaram aqui na praia. Isso não é praia. Parece mais um chiqueiro”, desabafa uma mulher, em outro vídeo.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Salinópolis, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e aguarda mais informações sobre os casos.