Vigilante é assassinado com dois disparos no bairro do Tenoné

O vigilante José Marcio Amorim Ribeiro foi assassinado, na noite deste domingo (1), na rua Alacid Nunes, bairro Tenoné, próximo a escola Paulo Freire. A vítima estava de motocicleta acompanhada da atual companheira. Dois homens se aproximaram e efetuaram disparos de pistola ponto 40. Ele morreu no local. No último mês de junho, a esposa do vigilante na época, que também atuava na profissão, foi assassinada no local de trabalho.

O delegado Glauco Valentim, da Divisão de Homicídios, compareceu ao local e obteve a informação de que José Márcio trafegava pela via quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. A jovem que acompanhava José Márcio não foi atingida.

"A moça estava bastante nervosa, inicialmente ela não soube dizer se os criminosos estavam de moto ou carro, mas testemunhas garantiram que eles estavam de motocicleta”, descreve a autoridade policial.

Após o trabalho de levantamento de local, o caso vai ser investigado pela delegacia do Tenoné. O sargento Jairo, do 10º Batalhão da Polícia Militar, disse que o vigilante já vinha sendo marcado pela criminalidade, pois no último mês de junho a esposa dele na época foi assassinada da mesma forma, pois ela também atuava como vigilante.

"A partir do momento que qualquer profissional da segurança começa a incomodar, acaba ocorrendo esse tipo de situação”, destaca o sargento.

A equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves compareceu ao local e o perito Nazareno Melo conversou com a reportagem e disse que a vítima foi alvejada com dois disparos, um na direção do pescoço e outro na direção da têmpora esquerda. Mas no local do crime foram encontrados três projéteis de pistola ponto 40.

Esposa

A vigilante Maria da Conceição Cunha, 32 anos, foi assassinada no dia 16 de junho quando estava na guarita do conjunto Paraíso Tropical, bairro do Tenoné, em Belém.

A suspeita era que José Maurício fosse o alvo, pois ele trabalhava no local, mas teria saído para almoçar momentos antes.

Um câmera de segurança mostra dois homens chegando em uma moto. A vigilante tenta correr, mas os criminosos atiram. Ela ainda foi socorrida mas não resistiu aos graves ferimentos.

Dias depois, Tarcísio Rodrigues Fagundes, conhecido como “MC Poze”, foi preso pela suspeita de ser o mandante do assassinato da vigilante. O suspeito teria confessado o crime, alegando que estava devendo para uma facção criminosa que ordenou que fizesse um atentado contra um agente de segurança para quitar a dívida.