Vigilante é rendido e cerca de 100 mil maços de cigarro são roubados em estabelecimento de Redenção

Um vigilante foi rendido e mantido em cárcere privado durante um assalto a um depósito atacadista na madrugada deste sábado (11), em Redenção, no sul do Pará. De acordo com as informações iniciais, durante a ação, os suspeitos armados levaram aproximadamente 100 mil maços de cigarro.

Segundo os relatos preliminares, repassados para a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por dois homens encapuzados enquanto estava de serviço. Os suspeitos teriam ameaçado o vigilante, que foi agredido, teve a cabeça coberta por um pano e foi obrigado a informar a localização das chaves do depósito.

Após conseguirem acesso ao local, os suspeitos mantiveram o trabalhador sob vigilância enquanto realizavam o roubo da carga. Depois da fuga dos criminosos, o vigilante conseguiu se soltar e acionou a polícia.

Conforme as informações, a vítima ainda estava assustada. Além disso, devido à rapidez da ação, o vigilante não conseguiu identificar se havia outros envolvidos no crime. Outro fator que dificultou as apurações no estabelecimento é a ausência de câmeras de segurança no local. Um inquérito policial foi aberto e o caso segue sendo investigado. Até o momento, ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.