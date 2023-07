​Vigia: Pescadores que estavam desaparecidos foram assassinados, diz PC

Dois homens foram presos, no último sábado (8), na cidade de Vigia, região do Salgado paraense, e em Icoaraci, distrito de Belém, suspeitos de envolvimento na morte dos pescadores Mateus Ferreira Maués, Marcos José Ferreira Maués e Romário Cavalheiro de Barros. Os investigados confessaram o crime. Outros dois suspeitos, entre eles um adolescente de 17 anos, foram apresentados, no domingo (9), na Delegacia de Vigia, e liberados por não estarem mais em situação de flagrante. O caso está sendo investigado como latrocínio, uma vez que as mercadorias dos pescadores foram vendidas e, com isso, os suspeitos conseguiram lucrar R$ 19 mil. As vítimas foram assassinadas a facadas e, diante do desespero, pularam dentro d’água.

Segundo a Polícia Civil, Mateus e Marcos seguem desaparecidos. No sábado (8), o corpo de Romário foi encontrado em alto mar por pescadores nas proximidades do município de Calçoene, no estado do Amapá, e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). “A Polícia Civil informa que prendeu neste sábado (8), dois homens pelo crime de latrocínio, suspeitos de participação na morte de três pescadores durante viagem de pesca no litoral paraense. Os outros dois envolvidos, sendo um deles menor de 18 anos, se apresentaram na delegacia de Vigia no domingo (9), e foram ouvidos e liberados por não estarem mais em situação de flagrante”, repassou a PC, por meio de nota. “Equipes da Polícia Científica do Pará realizaram perícias na embarcação. Qualquer informação sobre o fato pode ser denunciada pelo número 181. O sigilo é garantido”, pediu a Polícia Civil.

Os pescadores estavam na embarcação “Comandante Miller”, que saiu de Abaetetuba no dia 23 de junho passado com sete pessoas para pescaria em alto mar. No último dia 7, sexta-feira​​, o dono da embarcação procurou a polícia para informar que teve conhecimento de que o barco havia sido encontrado, na manhã do dia anterior (6/7), na cidade de Salinópolis, também na região do Salgado paraense. O homem informou que se deslocou para aquele município e reconheceu a embarcação.

Além disso, ele identificou que alguns objetos foram levados, dentre eles o rancho (alimentos, mercadorias), combustível, grude do peixe e peixes.

A polícia recebeu a informação de que apenas quatro tripulantes teriam chegado na embarcação ao município de Salinópolis. Foi então que os policiais suspeitaram que algo mais grave poderia ter acontecido.

Diligências foram realizadas ao longo da sexta-feira (7) e culminaram com a identificação dos quatro suspeitos. Um deles foi localizado no distrito de Icoaraci, em Belém. Questionado sobre o que havia acontecido, o homem detalhou que o grupo efetuou diversos golpes de faca nos três pescadores, os quais ficaram gravemente feridos e, diante do desespero, pularam em alto mar.

Ainda de acordo com a versão do suspeito à polícia, ao chegarem em Salinópolis, os homens venderam as mercadorias existentes na embarcação e conseguiram faturar cerca de R$ 19 mil.

Diante das informações, os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis ao caso. Perícias foram realizadas na embarcação e deverão ajudar a polícia a entender a dinâmica do ocorrido.