VÍDEO: Poste pega fogo na avenida Senador Lemos, no bairro do Telégrafo

Um poste pegou fogo na noite desta segunda-feira (28), na avenida Senador Lemos, entre as travessas José Pio e Djalma Dutra, no bairro do Telégrafo, em Belém.

Entre chamas e faíscas, a iluminação no local não foi afetada. O trânsito na área segue normal.

O incêndio acontece em uma área com muitas lojas. Não há informações sobre feridos.