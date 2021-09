Vídeo mostra exato momento de assalto a mercadinho em Santarém

Um vídeo circula nas redes sociais da região oeste, onde fica o município de Santarém, com imagens do assalto a um estabelecimento comercial, na grande área da Prainha. Com informações do site O Impacto.

A Polícia Militar informou que realiza rondas nesta noite de segunda-feira (13) em busca de informações do paradeiro dos dois homens vistos armados e ameaçando continuamento o comerciante, no vídeo.

Ainda segundo a PM, um taxista denunciou que o carro dele foi levado pela mesma dupla do vídeo, em questão. Segundo informações, já de posse do carro, eles roubaram o celular de uma pedestre e, em seguida, assaltaram o mercadinho.

O veículo do taxista foi abandonado pelos assaltantes em uma área no bairro do Maicá. O trabalho da Polícia Militar segue no município.