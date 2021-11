VÍDEO: Incêndio atinge duas lojas de estofados, em Santarém

Na manhã desta terça-feira (30), um incêndio de grande proporção atingiu lojas de estofado e de roupas no município de Santarém, oeste do Pará. O fato movimentou os moradores das proximidades, localizado no bairro Santíssimo.

Populares afirmaram que primeiro acionaram a Polícia Militar, por ter uma base ao lado dos estabelecimentos. Os militares rapidamente iniciaram o controle das chamas com extintores de incêndio. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou com três viaturas para controlar totalmente as chamas.

Dentro da loja de estofado havia duas mulheres que inalaram muita fumaça, elas foram conduzidas pelo Samu para o Hospital Municipal de Santarém. Os quadros clínicos das duas jovens, uma de 25 anos, e a outra de 24 anos, são considerados estáveis. Ainda com informações da assessoria de imprensa da unidade de saúde, as mulheres receberam o atendimento necessário, ficaram em observação por algumas horas e receberam alta médica.

Os estabelecimentos ficam ao lado de alguns apartamentos residenciais e os moradores só puderam retornar para casa depois que o Corpo de Bombeiros vistoriou o local. As causas do incêndio só poderão ser desvendadas após a perícia. Proprietários estimam que o prejuízo pode chegar a R$ 30 mil reais em produtos.