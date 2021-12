VÍDEO: Em plena luz do dia, casal de assaltantes faz três vítimas na Batista Campos

Câmeras de segurança registraram um assalto em plena luz do dia, em um bairro considerado um dos mais seguros de Belém. O roubo aconteceu na tarde da última quarta-feira (29), quando três amigos que voltavam para o trabalho após o horário de almoço foram rendidos por um casal armado em uma motocicleta, na rua dos Mundurucus, esquina com a avenida Serzedelo Corrêa, próximo à praça Batista Campos. Ninguém ficou ferido, mas o prejuízo das vítimas foi de mais de R$ 20 mil. Os assaltantes conseguiram fugir.

Os três amigos estavam voltando de um restaurante localizado na travessa Padre Eutíquio. Por volta das 13h40, eles dobraram na rua dos Mundurucus e o casal de assaltantes apareceu. "A gente não viu quando eles pararam do nosso lado, foi muito rápido. Eles pararam a moto, a gente continuou andando, aí o cara sacou a arma da cintura, parecia uma 38 prata, e disse para pararmos, ameaçando atirar", contou uma das vítimas, que pediu para não ser identificada.

Depois de ameaçar as vítimas, o homem voltou para a motocicleta e a mulher desceu do veículo e começou a subtrair os pertences deles. "Ela estava muito nervosa, tentava tirar o meu anel e não conseguia, aí o cara gritava com ela e deixava ela mais nervosa ainda. Aí ela meteu a chave da moto no meu dedo, fez até um corte na minha mão, e conseguiu tirar o anel. Depois ela puxou a carteira do bolso do meu amigo, as joias dele, e foi embora", relatou a vítima.

Uma das vítimas, uma mulher, conseguiu se afastar dos assaltantes e não foi roubada. Ela ainda tentou correr, mas o assaltante ameaçou atirar nela. No total, estima-se que mais de R$ 20 mil foram levados entre aneis, cordões, celulares e outras joias. O trio fez um boletim de ocorrência na Polícia Militar e ainda chegou a entrar em uma viatura para procurar os bandidos, mas sem sucesso. A câmera de segurança de um prédio registrou toda a ação criminosa.

"A gente conseguiu as filmagens e estamos divulgando, porque roubaram itens importantes, não só pelo valor, mas pela questão sentimental. Meu anel de formatura, por exemplo. Sou de família humilde e sei que meus pais batalharam muito pra me dar aquele anel de ouro, tinha uma pedra azul e meu nome cravejado", disse a vítima. "A gente mora em Belém e está acostumado com isso. E ali perto tem postos de policiamento", acrescentou.

A reportagem solicitou nota à Polícia Civil e Polícia Militar, e aguarda resposta.