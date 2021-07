Vídeo de homem que agride a companheira com bebê no colo não é em São Felix do Xingu; caso ocorreu na Bahia

Não é em São Félix do Xingu, no sul do Pará, o vídeo de um homem que agride a própria companheira com um bebê no colo, enquanto outra criança, possivelmente filha do casal, assiste a cena de violência doméstica.

O caso ocorreu na última quinta-feira, 22, na cidade de Gandu, no baixo-sul da Bahia, e foi confirmado pela Polícia Civil. O pai do suposto agressor foi quem filmou a situação e também foi machucado quando tentou conter as agressões. As imagens viralizaram nas redes sociais como se fossem no Pará.

O suspeito foi identificado como João Pedro Barreto. No vídeo, o pai dele chegou a avisar que estava gravando as imagens e pediu, repetidamente, para que agressor parasse de gritar com a companheira.

"Você pegou a criança e derrubou atrás da cama, para bater na sua mulher", diz o pai do agressor, que continua: "Estou filmando você".

A todo o momento da gravação, o suspeito ameaçou a mulher, e disse que ia "acabar com a vida" dela, além de xingá-la com diversos palavrões. Ele também apontou para o bebê de colo e disse que queria que ela morresse.

Depois de agredir verbalmente a mulher, o homem deu um tapa na cara dela. Quando a vítima se levantou para tentar se defender, ele a arremessou na cama e a agrediu repetidas vezes com tapas e socos no rosto. A mulher gritou em desespero.

Enquanto agredia a companheira, o suspeito repetia várias vezes que era "homem". O pai do agressor então soltou o celular e foi para cima dele, para conter a situação. As imagens mostram ainda que o pai também foi atacado com socos, enquanto uma terceira pessoa tentou segurar o agressor.

A mulher gritou por socorro e pediu para que o suspeito parasse de bater no próprio pai. Neste momento a gravação encerrou.

Segundo a Polícia Civil, depois das agressões, o suspeito sofreu uma tentativa de linchamento por moradores do local. Não há detalhes sobre os estados de saúde da mulher, do agressor, do pai dele e do bebê.

A polícia informou também que o caso foi registrado na delegacia de Gandu, responsável pela investigação. Testemunhas já foram ouvidas e um mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi solicitado à Justiça. A polícia disse ainda que não pode dar mais detalhes para não atrapalhar o caso. Com informações do G1 Bahia.