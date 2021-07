VÍDEO: carro pega fogo no bairro de São Brás em Belém

Um carro em chamas na pista na pista do BRT deixou pessoas em pânico no meio da manhã desta terça-feira, 27, no bairro de São Brás, em Belém. Na internet, pessoas compartilhavam vídeos e fotos da fumaça gerada pelo incidente, preocupados sem saber ao certo o que ocorreu.

O caso foi por volta das 9h20, bem no cruzamento das avenidas Governador José Malcher e Almirante Barroso, perto da Praça da Leitura. A fumaça levantada pelas chamas puderam ser vistas a quarteirões do local do fogo. Veja:

Segundo Luiz Carlos, trabalhador de 42 anos que dirigia o carro de entregas, o fogo se intensficou muito rápido, antes que ele pudesse apagar. "Quando eu cheguei aqui na esquina, ele parou de vez. Então, eu empurrei ele aqui para o lado. Quando cheguei aqui e puxei o freio de mão, ele começou a fumaçar. Eu então abri o capô, e quando levantei, ja estava pegando fogo", relatou o homem.

"Foi muito rápido mesmo, e eu não consegui mais controlar o fogo. Ainda parei alguns carros para tentar conseguir um extintor, pois o nosso estava travado, mas ninguem tinha", lamentou o motorista. Ele disse ainda que o veículo foi comprado recentemente pela empresa em que trabalha e, por isso, acredita que ainda está na garantia.

Apesar do susto, os bombeiros atuaram rapidamente e controlaram as chamas, que já foram extinguidas. Mesmo que o incidente tenha ocorrido em um dos pontos mais movimentados do trânsito em Belém, o incêndio não causou congestionamento.

"Fomos acionados via Ciop e viemos do quartel da Cremação", disse o tenente Felipe Maciel, o Corpo de Bombeiros. "Quando chegamos, o fogo estava evoluindo. A guarnição agiu rapidamente e conseguiu conter o fogo, limitando-o apenas ao compartimento do motor", disse o bombeiro, que explicou que apenas a perícia pode determinar a causa do incêndio.