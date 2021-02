Viatura de órgão de trânsito capota em Nova Timboteua, no Pará

Um veículo pertencente à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Salinópolis (Semuttsal) capotou nesta terça-feira (16). O acidente ocorreu na PA-124, em um trecho entre Nova Timboteua e Santa Maria, no nordeste paraense.

Segundo as informações iniciais, o agente que conduzia a viatura perdeu o controle do veículo, saiu da pista e o carro capotou. Apesar do susto, ninguém da equipe ficou gravemente ferido. Todos foram encaminhados para uma unidade hospitalar de Castanhal, com escoriações leves.

O veículo saiu de Belém com destino à Salinópolis.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Salinópolis e aguarda posicionamento.

Acompanhe para mais informações.