Viatura da Polícia Militar atola em Outeiro

Uma viatura da Polícia Militar do Pará (PMPA) atolou em uma via conhecida como rua da Piçarreira, na Comunidade Neuton Miranda, no distrito de Outeiro, em Belém. Tudo foi gravado e compartilhado nas redes sociais, neste sábado (4), por pessoas que testemunharam a situação. Para retirar o veículo do atoleiro uma outra viatura da PM precisou ser acionada. Moradores da localidade afirmam que a via está em condições precárias e durante as chuvas a situação tende a piorar.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso para a Agência Distrital de Outeiro (Arout), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) e Polícia Militar do Pará, e aguarda o retorno.