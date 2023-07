Velório dos filhos mortos pelo pai é realizado em Cametá

Os corpos da menina de 9 e do irmão de 13 anos, ambos mortos pelo pai, Paulo César Viana, serão velados, nesta terça-feira (11), em um clube de Cametá, município onde o crime ocorreu. A previsão é de que após a homenagem póstuma, as duas vítimas devem seguir à capital do Estado, onde serão cremadas. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), na residência da família, na rua Coronel Raimundo Leão, bairro de Brasília. Paulo era dentista e tirou a própria vida depois de assassinar os filhos que tinha com a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Cametá, Amanda Souza.

Segundo a polícia, os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal de Abaetetuba e vão retornar para Cametá, onde serão velados. A redação integrada de O Liberal solicitou atualizações sobre o caso às polícias Civil e Científica. A reportagem aguarda retorno.

O crime

Moradores do município relataram que a policial já havia expulsado o ex-marido de casa e pedido para ele sair da cidade. Paulo não aceitava essa condição e teria permanecido na residência. No momento do ocorrido, ele estava sozinho com os filhos. Ainda conforme os residentes, o caso teria sido registrado por volta das 16h, trinta minutos antes da chegada da secretária do ex-casal.

Paulo ainda chegou a ser socorrido com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Cametá (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar. Uma fonte da polícia contou à reportagem de O Liberal que Paulo apresentava um ferimento na cabeça. A suspeita é de que ele atirou em si mesmo do queixo para cima, fazendo com que ocorresse uma espécie de “estouro” na região.

A filha dele apresentava um ferimento, enquanto o menino três. Ainda não se sabe de quem seria o armamento utilizado no crime e como o atirador teve acesso a ele. Por volta das 20h desta segunda-feira, os corpos dos dois menores foram analisados e removidos. Devido a cidade de Cametá não possuir sede da Polícia Científica, o serviço foi realizado por equipes do município de Abaetetuba, distante a mais de 130 km.

Por nota, a PC lamentou ocorrido e se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas. A PCPA informa que a servidora recebe assistência por meio da Diretoria de Atendimento ao Servidor (DAS). Uma equipe policial de Belém dá suporte à agente e seus familiares”, comunicou a PC.