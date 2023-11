Sepultamento de Sargento da PM morto em Parauapebas ocorrerá em Castanhal

O corpo do sargento Emerson Charles dos Santos Rocha, de 50 anos, passou pelo Quartel da Polícia Militar (PM) em Parauapebas, onde os companheiros militares realizaram uma cerimônia para a despedida fúnebre, na última segunda-feira (13). As homenagens foram breves e duraram cerca de três minutos. O carro da funerária com o corpo do militar deu a volta no quartel enquanto os policiais prestavam continência.

VEJA MAIS

Logo depois, o carro seguiu em direção a Carajás, para ser encaminhado ao município de Castanhal, de onde Emerson era natural e onde será o sepultamento. Uma escolta com três carros da Polícia Militar, que levavam comandantes da corporação e familiares de Emerson, acompanhavam o carro com o corpo. O sargento Rocha, como era chamado, tinha 25 anos de serviço militar e estava há dois anos em Parauapebas. Ele deixa a esposa e dois filhos.

Sobre o caso

O sargento da Polícia Militar, Emerson Rocha, de 50 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo ao atender uma ocorrência de violência doméstica, por volta de 4h da madrugada de segunda-feira (13), no Bairro Parque das Nações, em Marabá, sudeste do Pará. Conforme as informações das autoridades, o suspeito de atirar no PM seria Elielson Moreira Santos, que fugiu após o crime.

Investigação

Em Parauapebas, as guarnições do 23º BPM (Batalhão de Polícia Militar) estão em busca de Elielson Moreira dos Santos, principal suspeito de ter matado o sargento. O suspeito teria recebido a tiros a equipe policial, o que culminou com a morte do militar. Após cometer o crime, Elielson teria pegado uma mochila preta, provavelmente com roupas, pulado o muro de uma casa próxima e fugido. Logo após a comunicação do assassinato, guarnições do 23º BPM, do BME (Batalhão de Missões Especiais) e as demais envolvidas na Operação Paz, iniciaram as buscas pelo homem.