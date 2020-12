Veículo tenta desviar de carro estacionado e capota na avenida João Paulo II, em Belém

Um acidente de trânsito, envolvendo um capotamento, assustou motoristas e pedestres que trafegavam pela avenida João Paulo II, às 8h da manhã desta segunda-feira (21). O acidente ocorreu no sentido Ananindeua - Belém, entre as passagens Napoleão e Elvira, no bairro do Curió-Utinga. Segundo o condutor, ele teria tentado desviar de outro veículo e atingiu um que estava estacionado, o que resultou no capotamento do automóvel.

O motorista, que não teve a identidade divulgada, recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Corpo dos Bombeiros, segundo informações repassadas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). O trânsito nas proximidades do acidente chegou a ficar bastante congestionado, mas logo fluiu após a vítima ter sido socorrida.

O condutor foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, na Grande Belém, disse Semob, em contato com a redação. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.