Uma pessoa é presa e três garimpos ilegais em terra indigena são fechados no sudeste do Pará

Durante uma ação de combate a crimes ambientais e de extração ilegal de minérios na Terra Indígena Kayapó, uma pessoa foi presa em flagrante e três garimpos irregulares fechados no município de Bannach, sudeste do Pará. A ação ocorreu na quinta-feira (02/08) e foi deflagrada pela Polícia Federal, com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Segundo a PF, o suspeito preso foi identificado como gerente de um dos garimpos. Outros responsáveis também já foram identificados. Os três garimpos de ouro clandestinos ficam na região conhecida como “Garimpo da Pista Branca”. Além disso, foram inutilizadas três escavadeiras hidráulicas, seis motores, várias estruturas de apoio, seis motos, um caminhão carregado com materiais de garimpo e uma balsa de extração de minério que funcionava no leito do rio. A inutilização é feita sob previsão legal, quando não há meios de retirar o equipamento do local e, para evitar que volte a ser usado no crime, ele é destruído.

Combate

Essa foi a segunda ação da Polícia Federal na mesma região em menos de três meses, já que em maio deste ano foi realizada operação na área com o fechamento de outros três garimpos ilegais.

A terra Kayapó faz parte das áreas indígenas que sofreram desintrusão por ordem do STF (ADPF 709/2020), sendo uma das mais devastadas do país, pela ação indiscriminada dos garimpeiros. A ação de quinta-feira dá continuidade a uma série de operações programadas para serem realizadas pela Polícia Federal ao longo do ano, que irão anteceder a desintrusão determinada pelo STF.