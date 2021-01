Uma pessoa é carbonizada e outras duas feridas após acidente em São Domingos do Araguaia

Um homem foi carbonizado e outras duas pessoas ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira (18), no município de São Domingos do Araguaia. Um caminhão baú e uma carreta de transporte de gado colidiram frontalmente, na rodovia BR-230 (Transamazônica), na ponte dos Veados. Nenhuma das vítimas teve identidade revelada, até o início da tarde. Só se sabe que o rapaz queimado até a morte é filho do motorista do caminhão baú. Ele ficou preso nas ferragens.

O trânsito na região foi totalmente interrompido até a chegada do Corpo de Bombeiros Militares, que fizeram o resgate das vítimas sobreviventes e a contenção do incêndio no caminhão baú, que estava com uma carga de biscoitos. A carreta saiu da pista e também teve um princípio de incêndio controlado. Os dois motoristas foram socorridos para o Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia.

Após a contenção dos incêndios, muita fumaça tomou conta da pista e tornou o trânsito perigoso, devido à baixa visibilidade, por algumas horas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local para analisar as condições do acidente e o que teria causado. O corpo do filho do motorista do caminhão baú foi removido para o Instituto Médico Legal.