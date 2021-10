Um adolescente é assassinado e o outro é baleado por dupla em motocicleta

Um adolescente morreu e o outro foi baleado após sofrerem um atentado a tiros no final da tarde desta sexta-feira (1), no bairro Vista Verde, em Brasil Novo, sudoeste do Pará. Segundo informações da polícia, a vítima fatal é Alan Santos da Silva e o ferido é Adriano Silva da Conceição, que foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal. A motivação do crime ainda está sendo investigada, e até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu na estrada "Vicinal 13", no final da tarde. Testemunhas relataram aos policiais que as vítimas estavam na rua quando foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Um deles sacou uma arma de fogo e fez vários disparos em direção aos jovens. Alan morreu na hora, enquanto Adriano foi socorrido para o Hospital municipal Maria José Biancardi, e não corre risco de vida.

Alan e Adriano seriam da mesma família e ambos residiam em Brasil Novo. A Polícia Civil foi acionada e foi até o endereço para fazer o isolamento do local de crime, enquanto uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.