UFPA, Uepa, Ufopa e Unissfepa abrem inscrições para mestrado em Educação Indígena 

Em parceria institucional, a Universidade Federal do Pará (UFPA), do Estado do Pará (Uepa), do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e do Oeste do Pará (Ufopa) abriram inscrições, nesta segunda-feira (15), para o curso de mestrado em educação escolar indígena. São ofertadas 20 vagas e as inscrições, exclusivamente online, seguirão abertas até o dia 24 deste mês, de novembro.

Conforme o edital, o mestrado se dirige a indígenas, com o objetivo de qualificar profissionais, em nível de pós-graduação, indígenas licenciados, que tenham atuação técnica, científica e ou em docência na Educação Escolar Indígena, de modo a dar prosseguimento aos processos de formação docente".

Para participar, é preciso ter declaração digitada ou manuscrita de pertencimento à comunidade indígena, emitida e assinada por cacique ou liderança indígena reconhecida pelo povo indígena de origem.

Ainda segundo o edital, para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ser concluinte de curso de graduação antes do período de matrícula no mestrado, em caso de aprovação. Para ocupar uma das vagas, o candidato deverá ser aprovado nas três fases eliminatórias, o que inclui a análise do projeto de dissertação, do currículo vitae e a entrevista.

O Programa de Pós-Graduação em Educação Indígena (PPGEEI) oferece duas linhas de pesquisa. A de Currículo, Modos de fazer, e Avaliação em Educação Escolar Indígena; e a de Planejamento e Produção de Materiais Didáticos na Escola Indígena.