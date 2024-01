Tutora contrata serviço de hospedagem e encontra um cão morto e outro ferido

A pedagoga e empresária Renata Cecília Cruz está muito abalada desde que tomou conhecimento do que ocorreu com seus dois cães de estimação da raça spitz alemão, Theo e Pipoca, justamente no dia do aniversário dela, em 23 de janeiro. Ao chegar de uma viagem, ela verificou que um de seus animais estava ferido (Theo) e o outro (Pipoca) morreu pouco tempo antes de ser apanhado no serviço de hospedagem pelo qual pagou R$ 3.200,00 para garantir que eles fossem bem cuidados na sua ausência.

Diante do fato denunciado por ela foi feito um Boletim de Ocorrência que originou uma investigação sobre o caso. A responsável pelo serviço de hospedagem de pets, que funcionava no edifício Valência, localizado na avenida Apinagés, bairro de Batista Campos, em Belém, está em local insabido, segundo a denunciante.

Renata contou à Polícia que em 2021, por meio de um grupo de criadores de cães da raça spitz alemão, conheceu Albelly Izabel Pereira de Sousa, que se propunha a atuar como cuidadora de animais para proprietários que precisassem se ausentar de Belém. Assim, por dez vezes, os animais de Renata ficaram sob os cuidados de Izabel.

Ocorre que no dia 21 de dezembro de 2023, dois cães de Renata foram deixados sob os cuidados da pet sitting. A cuidadora cobrou R$ 3.200,00 pelo serviço, tendo sido acordado que os animais seriam retirados do local de hospedagem em 23 de janeiro de 2024. Izabel relatou que por 12 dias os cães ficariam sob os cuidados de um homem de prenome Paulinho.

Porém, Renata conseguiu antecipar o retorno da viagem e no dia 21 de janeiro contatou Paulinho, avisando-o que iria buscar os animais. Foi quando ela foi informada de que um dos cães estaria morto e que a causa provável do óbito teria sido um atropelamento.

A partir dessa informação, Renata dirigiu-se até o endereço fornecido por Paulinho, um lava-a-jato na avenida Apinagés, em Batista Campos. No local, a tutora resgatou um dos cães ainda com vida e o corpo do outro, colocado em um saco de lixo. A dona dos animais providenciou a cremação do cão que havia morrido e, assessorada pelo advogado Alexandre Paiva, fez um Boletim de Ocorrência para que as causas do fato fossem apuradas.

"Foi a pior notícia da minha vida", enfatizou a tutora sobre o que ocorreu com seus dois cães. Renata contou que soube do ocorrido com Pipoca ainda quando estava no aeroporto, voltando para Belém. "Se eu soubesse o que estava se passando teria voltado para salvá-lo, mas não deu tempo", lamentou a pedagoga.

Investigação

Em nota enviada à Redação Integrada O Liberal sobre essa ocorrência, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado por meio da Delegacia Virtual e será tramitado para a delegacia especializada dentro do prazo legal, onde será investigado". Segundo a Lei nº 14.064/2020, quem comete maus-tratos a cães e gatos está sujeito à pena de reclusão de 2 a 5 anos mais multa.

Renata chegou comentar, logo após o ocorrido, que apesar de já ter contado outras vezes com os serviços de Izabel, parecia-lhe estranho agora que "ela sempre descia de máscara, boné, óculos e usando a mesma roupa". No período da hospedagem, Izabel disse à Renata que iria se ausentar, mas deixaria os animais com uma pessoa conhecida e de confiança.

Renata contou que ao chegar no lava-a-jato para identificar Pipoca, viu que o cachorro tinha sido enrolado em um pano e colocado em uma casinha no quintal. "Eu recebi o corpo dele dentro de um saco", declarou. As coleiras dos animais estavam sujas.

Renata Cecília providenciou a perícia no corpo de Pipoca e aguarda pela conclusão do laudo pericial. Já Theo recebeu cuidados e está fora de perigo. Renata informou que outros casos de maus-tratos a pets começaram a surgir, inclusive, de que voltavam sujos ou com alguma doença. Segundo o advogado da denunciante, a suspeita já chegou a responder a uma acusação de maus-tratos à criança, mas foi absolvida.

Denúncias contra maus-tratos a animais podem ser feitas por meio do número 181 (24 horas). Situações desse tipo podem ser denunciadas à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, pelo fone (91) 3238-1225, em horário comercial.