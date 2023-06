Troca de tiros é registrada no centro de Belém

POLÍCIA

Nutricionista agride mulher: MP oferece denúncia do acusado à Justiça paraense

Caso a 9ª Vara Criminal de Belém aceite a denúncia do MPPA, o nutricionista se tornará réu no processo criminal. O caso ocorreu no dia 8 de abril deste ano, nas proximidades de um condomínio de luxo no bairro de Batista Campos