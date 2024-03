Triplo homicídio em Marabá pode ser resultado de guerra entre facções

Na noite de quinta-feira (21), o crime que culminou com a morte de três adultos e deixou duas crianças baleadas movimentou a vizinhança na Rua 20, no Residencial Malhães II, em Marabá, sudeste do Estado. Uma das linhas de investigação da Polícia, que busca informações que levem aos autores do crime, é de guerra entre facções.

Por volta das 19h30, a Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram disparos de arma de fogo em uma residência. De acordo com informações de testemunhas, pelo menos dois homens estariam envolvidos no acontecido que tem características de execução. Segundo uma testemunha que pediu para não ser identificada, os homens teriam entrado no imóvel já com arma em punho e encontrado dona da casa, Késsia Conceição dos Reis, na cozinha e Darley da Silva Soares, no sofá da sala. Ambos foram alvejados sem chance de defesa. Duas meninas, de 7 e 11 anos de idade, também foram baleadas. Já o filho de Késsia, um adolescente de 15 anos, escapou do ataque porque correu para um dos quartos e se escondeu com uma filha do vizinho debaixo de uma cama.

Na área externa da casa, Wesley Pajeú do Carmo, amigo da família, foi mais uma vítima do atentado. Ele foi baleado e, assim como Késsia, morreu no local. Darley foi encontrado ainda com vida e chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Logo após o crime, os assassinos foram vistos correndo para uma área de mata, a cerca de 20 metros da casa onde tudo aconteceu e desapareceram. Imagens feitas por vizinhos mostram o local do crime e Wesley caído sem vida em frente a casa. Segundo os relatos, ele teria corrido para tentar fugir, mas foi alvejado. Wesley era padrasto das duas crianças feridas. Não há informações sobre onde estaria mãe das meninas no momento do crime.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no local e realizaram o imediato isolamento da área. Além disso, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e os socorristas confirmaram os óbitos dos adultos, mas ainda puderam socorrer as crianças. Elas estão em observação no Hospital Municipal de Marabá, fora de perigo. A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia nos mortos e a remoção dos corpos.

Segundo ataque e triplo Homicídio

Exatamente uma semana antes do caso ocorrido no Residencial Magalhães II, um outro triplo homicídio foi registrado no bairro São Félix II, no mesmo setor onde ocorreram as mortes das três pessoas da mesma família e baleamento das duas crianças. Na ocasião da quinta-feira (14/3) passada, dois jovens e um adolescente também foram mortos em um ataque a tiros dentro da casa onde moravam. A semelhança entre os crimes levantou, entre a população, o questionamento sobre uma possível ligação entre os casos. Até o momento, não há detalhes sobre quem foram os executores dos três jovens. Investigações estão sendo realizadas para identificar a autoria dos dois crimes.