Trio suspeito de roubar fazenda é preso e armas são apreendidas em Ipixuna do Pará

Três homens foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido em uma fazenda no município de Ipixuna do Pará. A prisão ocorreu no âmbito da operação “Água Branca”, realizada na sexta-feira (13/12) e resultou na apreensão de armas de fogo e drogas.

O roubo a fazenda ocorreu no dia 23 de novembro deste ano. Conforme as informações policiais, foram levados do local vários pertences, entre eles estavam uma caminhonete, uma moto, armas e bens de alto valor. A ação para identificar e localizar os suspeitos foi realizada por agentes da Delegacia de Ipixuna do Pará, em conjunto com a Polícia Militar.

Ainda conforme a Polícia Civil, foi feito um levantamento de informações até que os agentes chegaram ao suposto idealizador do roubo, que estava foragido e que também tinha um mandado de recaptura em aberto. Durante diligências, os policiais conseguiram capturar o suspeito. Além do cumprimento do mandado, ele também foi preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Outros dois homens também foram capturados pelos mesmos crimes. Os detidos, após a realização dos procedimentos legais, encontram-se à disposição da Justiça.